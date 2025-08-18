Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Χρυσόστομος Σταμούλης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ενώ βρισκόταν στο νησί της Ρόδου, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνέδριο για την ανάδειξη του ρόλου της Παναγίας στο μυστήριο της Σωτηρίας.

Ποιος ήταν ο Χρυσόστομος Σταμούλης

Ο Χρυσόστομος Σταμούλης ήταν Καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, του Βελιγραδίου και του Durham της Αγγλίας.

Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής και έδωσε διαλέξεις στην Ευρώπη (Centre for Theology and Religious Studies, Lund University, Lund Sweden· Moscow Spiritual Academy, Sergiev Posad-Moscow, Russia· Faculty of Orthodox Theology “Justinian Marina”, University of Bucharest, Bucharest Romania· Faculty of Orthodox Theology “D. Staniloae”, University of Iasi, Iasi Romania· Faculty of Orthodox Theology “Bishop Dr. Vasile Coman”, University of Oradea, Oradea Romania· Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade, Belgrade Serbia· Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Κύπρος· Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Κύπρος), στην Ασία (St John of Damascus Institute of Theology, Balamand University, Balamand Lebanon) και στις Η.Π.Α. (Greek Orthodox School of Theology, Hellenic College Holy Cross, Brookline, Boston USA· Center for the Study of World Religions, Harvard Divinity School, Boston USA· Department of History of Art and Architecture, Harvard University, Boston USA· Mahindra Humanities Center, Harvard University, Boston USA· Institute of Eastern Mediterranean Studies, Emmanuel College, Boston USA· “St. Sava” Serbian Orthodox School of Theology, Chicago USA).

Κυριότερα έργα του είναι: Holy Beauty. Prolegomena to an Orthodox Philocalic Aesthetics, εκδ. James Clarc, London 2022· Broken Bridges. An Introduction to Orthodox Fundamentalism, εκδ. Sebastian Press, Alhambra|California 2021· Φάγαμε ήττα. Κείμενα για τον αυτοεγκλωβισμό της Ορθοδοξίας, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2021· Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι; Κείμενα για το διάλογο της Ορθοδοξίας με την πόλη, την πολιτική και τον πολιτισμό, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2016· Έρωτας και σεξουαλικότητα. Αφήγηση διεπιστημονική, από την αρχαιότητα στο σήμερα, από τους μικροοργανισμούς στον άνθρωπο (επιμέλεια), εκδ. Αρμός, Αθήνα 2014· ΄Ωσπερ ξένος και αλήτης ή σάρκωση η μετανάστευση της αγάπης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2010· Έρως και θάνατος. Δοκιμή για έναν πολιτισμό της σάρκωσης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2009 & εκδ. Αρμός, Αθήνα 2019∙ Η γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη θεολογία, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2008 & Αρμός 2014∙ Κάλλος το άγιον. Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2004, 2005, 2008. 2010· Περί φωτός. Προσωπικές ή φυσικές ενέργειες; Συμβολή στη σύγχρονη περί Αγίας Τριάδος προβληματική στον Ορθόδοξο χώρο, εκδ. «Το Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 1999, 2007· Θεοτόκος και ορθόδοξο δόγμα. Σπουδή στη διδασκαλία του αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας, εκδ. «Το Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 1996, 2003.

Μελέτες του δημοσιεύθηκαν στα αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, σερβικά, ρουμανικά και ρωσικά.

Τη διετία 2011-2013 υπήρξε πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, θέση στην οποία επανεξελέγη για τη διετία 2013-2015.

Από 1/9/2021 έως 31/8/2024 υπήρξε Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ήταν Άρχων διδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (Το οφφίκιον του απένειμε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στις 26 Μαΐου του 2022, στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης).

Επίσης:

Διευθυντής του «Διεθνούς Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Φονταμενταλισμού» της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως (ΦΕΚ 287/673, αριθμ. Φυλ. 2108 7/4/2024).

Πρόεδρος της Φοιτητικής Πανεπιστημιακής Λέσχης του ΑΠΘ (2022-).

Μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου, της Εκκλησίας της Ελλάδος και

του Διοικητικού Συμβουλίου του Κε.Δ.Α.Κ. (Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς)

του The Maliotis Cultural Center Committee (Hellenic College|Holy Cross της Αρχιεπισκοπής Αμερικής).

της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «Θεολογία», της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες.

της Διεθνούς Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού της Θεολογικής Σχολής Ep. Dr. Vasile Coman του Πανεπιστημίου της Oradea της Ρουμανίας.

της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του ΠεριοδικούInter, που εκδίδει το Ρουμανικό Ινστιτούτο για τις Διορθόδοξες, Διομολογιακές και Διαθρησκειακές Σπουδές Cluj-Napoca της Ρουμανίας.

της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος των απανταχού, πλην των εν Ηνωμέναις Πολιτείαις Αμερικής και εν Καναδά, Αρχόντων Οφφικιαλίων υπό την επωνυμίαν «Παναγία η Παμμακάριστος».

Έκανε μουσικές σπουδές στο Μακεδονικό και στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και έχει εκδώσει έξι ψηφιακούς δίσκους με δικές του συνθέσεις.

Από το 1991 είχε τη Χορωδία και την ορχήστρα Νέων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Θεσσαλονίκης, η οποία από 1/9/2024 μετονομάσθηκε σε Μεικτή Χορωδία «Φωνές» Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης. Συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες, διευθυντές ορχηστρών και τραγουδιστές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

«Προσπαθούμε για έναν κόσμο χωρίς φονταμενταλισμό και εντάσεις»

Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το 2023, με την ιδιότητα τότε του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, είχε μιλήσει για το πολύπλευρο έργο που παράγεται από τη Σχολή. «Προσπαθούμε για έναν κόσμο χωρίς φονταμενταλισμό και εντάσεις», είχε τονίσει, περιγράφοντας μια Σχολή που «αγκαλιάζει» την ετερότητα.

«Στο παρελθόν, ο κύριος σκοπός ήταν η εκπαίδευση του πολίτη, σήμερα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πολίτες με δημοκρατικό φρόνημα, σεβασμό στην αλληλεγγύη, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι των θεολογικών σπουδών να συμβάλουν, από την πλευρά τους, στη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς φονταμενταλισμό, χωρίς άγριους φανατισμούς και χωρίς εντάσεις», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Αφήνει ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό»

«Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, μακάρι να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που φεύγει έτσι αδόκητα και πρόωρα από τη ζωή, γιατί είχε να προσφέρει ακόμα και γνωρίζω ότι ο ίδιος οργάνωνε και σχεδίαζε αρκετά πράγματα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ Ηλίας Γ. Ευαγγέλου, τονίζοντας ότι «αφήνει ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό για τη σπουδή της ορθόδοξης θεολογίας».

Ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας αναφέρθηκε στην εκπαιδευτική πορεία του Χρυσόστομου Σταμούλη, ο οποίος υπηρέτησε επί πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο τμήμα του ΑΠΘ. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Νεότατος εξελέγη Λέκτορας και έκτοτε ανέβηκε στην ακαδημαϊκή ιεραρχία, φτάνοντας μέχρι και τη βαθμίδα του Καθηγητή. Υπηρέτησε επίσης ως πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας για δύο συνεχόμενες θητείες, ενώ υπηρέτησε και ως Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητά του περιέλαβε μεγάλο εύρος μαθημάτων, ξεκινώντας από τη δογματική και συμβολική θεολογία, που ήταν το γνωστικό του αντικείμενο, αλλά επεκτάθηκε και σε ζητήματα πολιτισμού και τέχνης, προσπαθώντας να “παντρέψει” τόσο στα συγγράμματά του όσο και στη διδασκαλία του τη δογματική διδασκαλία της εκκλησίας με την τέχνη, με διάφορες μορφές τέχνης».

Ο πρόεδρος του τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι ο εκλιπών αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του στη μουσική, αφού υπήρξε μουσικός, διευθυντής χορωδίας και συνθέτης, έχοντας αφήσει μια σημαντική παρακαταθήκη που περιλαμβάνει μουσικούς δίσκους, ενώ πρόσθεσε ότι «έχει τιμηθεί για το έργο του από διάφορους φορείς, αλλά και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος τον ενέταξε στον όμιλο των Οφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου».

«Ανεξίτηλη η συμβολή του»

Τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Χρυσόστομο Σταμούλη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, αποχαιρετούν οι συνάδελφοί του στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ.

«Με βαθιά θλίψη, η Θεολογική Σχολή, πληροφορηθήκαμε την απώλεια του αγαπητού συναδέλφου και πρώην Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Χρυσοστόμου Σταμούλη. Η ακαδημαϊκή του πορεία, το ήθος και η αφοσίωσή του στη θεολογική επιστήμη και την εκπαίδευση υπήρξαν πηγή έμπνευσης για όλους μας. Η συμβολή του στη Θεολογική Σχολή και την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα θα παραμείνει ανεξίτηλη. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του. Ας είναι η μνήμη του αιωνία», αναφέρει ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ π. Αθανάσιος Γκίκας, σε ανάρτηση της Κοσμητείας.