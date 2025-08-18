Σεισμός τώρα 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε δυτικά των Χανίων Κρήτης, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τα Φαλάσαρνα Χανίων.
Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 3.11 μ.μ., σήμερα Δευτέρα, εκτιμάται στα 5,5 χιλιόμετρα.
#Earthquake (#σεισμός) M4.2 occurred 14 km SW of #Kíssamos (#Greece) 3 min ago (local time 15:11:51). More info at:
https://t.co/QMSpuj6Z2H
https://t.co/lWDq1OyP65
https://t.co/m7FzXefVLq pic.twitter.com/idjqRa9Kbd
— EMSC (@LastQuake) August 18, 2025
Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 4,2 Ρίχτερ.