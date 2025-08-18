Logo Image

Σεισμός τώρα 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη

Φωτ. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ΕΑΑ

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε δυτικά των Χανίων Κρήτης, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τα Φαλάσαρνα Χανίων.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 3.11 μ.μ., σήμερα Δευτέρα, εκτιμάται στα 5,5 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 4,2 Ρίχτερ.

