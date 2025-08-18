Κατάπιε 100 «αυγά» κοκαΐνης – Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός άνδρα με καταγωγή από τη Βραζιλία, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας.

Διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί περίπου 100 «αυγουλάκια» κοκαΐνης

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας έφτασε στην Αθήνα, μέσω Παρισιού και στον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί περίπου 100 «αυγουλάκια» κοκαΐνης, προκειμένου να μεταφέρει τις ναρκωτικές ουσίες.

Για την υπόθεση αναμένεται αναλυτική ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.