Πάτρα: Σχέδιο 5 αξόνων για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών 

Η αποκατάσταση των πυρόπληκτων και η επούλωση των πληγών που άνοιξε η πύρινη λαίλαπα στην Πάτρα βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο να ανακοινώνει σχέδιο πέντε αξόνων.

Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία δημάρχων των περιοχών που πλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, ο υπουργός σημείωσε ότι ο χρόνος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας και ανέφερε ότι το πρώτο που πρέπει για γίνει είναι η αντιμετώπιση των καταστροφών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και το δεύτερο είναι η καταβολή των αποζημιώσεων, αφού γίνει πρώτα η απαραίτητα καταγραφή των ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Το τρίτο είναι η αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, κυρίως στους δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, αλλά και στο τμήμα που έχει πληγεί στο δήμο Ερυμάνθου.

Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό τον τέταρτο άξονα δράσεων που είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση, κυρίως της Πάτρας, εν όψει και του επερχόμενου χειμώνα και με δεδομένο ότι αφορούν μια περιοχή όπου τα ύψη βροχοπτώσεων είναι από τα υψηλότερα στη χώρα. «Για αυτό πρέπει με συνεργασία να δράσουμε γρήγορα χωρίς καμία καθυστέρηση» υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στον πέμπτο άξονα είπε ότι «αφορά στην αποτίμηση της κατάσταση στον ΦΟΣΔΑ ώστε να διαπιστωθεί εάν και πόσο επηρέασε η πυρκαγιά την εγκατάσταση ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες».

Κ. Κατσαφάδος: Πολύ σύντομα οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη την πυρκαγιά που άφησε πολλές καταστροφές πίσω της». «Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιο ανθρώπινο θύμα. Ωστόσο χάθηκαν περιουσίες και ένα μεγάλο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος» είπε.

Σημείωσε επίσης ότι «αυτό που απαιτείται για να έχουμε ταχύτητα και ευελιξία και να αποζημιωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι πολίτες που έχουν πληγεί είναι η συνεργασία μεταξύ του Α’ και Β΄ βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων υπουργείων». «Σήμερα βάζουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρώντας το πάρα πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές» συμπλήρωσε.

Έξω από το κτίριο όπου πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη είχαν συγκεντρωθεί πυρόπληκτοι που ζητούσαν την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ