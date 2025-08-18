Logo Image

Εγνατία Οδός: Σοκαριστικό τροχαίο μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης – 3 νεκροί 

Κοινωνία

Εγνατία Οδός: Σοκαριστικό τροχαίο μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης – 3 νεκροί 

(Φωτ. αρχείου Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi)

Φορτηγό συγκρούστηκε με δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα - Οι πρώτες πληροφορίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.00 το πρωί στην Εγνατία Οδό, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης, λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου.

Όπως έγινε γνωστό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής, ένα διερχόμενο φορτηγό συγκρούστηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με δυο διερχόμενα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα.

Απανθρακώθηκαν 3 επιβάτες Ι.Χ. – Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο ένα όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ το τέταρτο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο οδηγός του φορτηγού, ενώ στο τρίτο όχημα επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί.

Βίντεο που ανήρτησε το xanthinea.gr καταγράφει τις στιγμές μετά την τραγωδία στην άσφαλτο:

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε μεγάλης έκτασης πυρκαγιά, η οποία μάλιστα πέρασε και σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που με ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή, μαζί με τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Διακοπή κυκλοφορίας

Λόγω του τροχαίου, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό Ιάσμου – Ξάνθης, στο ρεύμα Κομοτηνής – Ξάνθης. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube