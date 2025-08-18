Logo Image

Γουδή: Κατέληξε ο ασθενής μετά την ανατροπή του ασθενοφόρου

Κοινωνία

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οποίες ανετράπη το ασθενοφόρο

Στα τραύματά του υπέκυψε ο 54χρονος ασθενής, τον οποίο μετέφερε το ιδιωτικό ασθενοφόρο που ανετράπη επί της οδού Μικράς Ασίας, στην περιοχή Γουδή, σήμερα Δευτέρα το πρωί.

Ο 54χρονος, ο οποίος κατά πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης μεταφερόταν με το ασθενοφόρο έπειτα από αιμοκάθαρση, διακομίστηκε μετά το τροχαίο στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Πιο ελαφρά τραύματα φέρουν οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν επί του παρόντος οι συνθήκες υπό τις οποίες ανετράπη το ασθενοφόρο.

Προσωρινά διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μικράς Ασίας από τη συμβολή της με την οδό Θηβών.

Εικόνες από το σημείο

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

