Ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο το πρωί της Δευτέρας, μετά από την αξιολόγηση των ψυχιάτρων.

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά. Όλα μια χαρά, σας ευχαριστώ για την αντιμετώπισή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο», δήλωσε ο τραγουδιστής κατά την αναχώρηση του.

Η νοσηλεία του είχε ξεκινήσει την Πέμπτη με την εισαγωγή του να γίνεται με εισαγγελική εντολή.

Ο τραγουδιστής επιμένει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα και ξεκαθαρίζει ότι «πίσω από αυτή τη δοκιμασία υπήρξε μια άθλια μεθόδευση».

Στην πρώτη του αντίδραση αφού έγινε γνωστή η είδηση, ο αγαπητός τραγουδιστής ανέφερε ότι ο εγκλεισμός του έγινε εν αγνοία του και χωρίς τη συγκατάθεσή του, ενώ άφησε αιχμές για την οικογένειά του.