Φωτιά στην Πάτρα: Απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 25χρονος

Στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών έχει προσέλθει ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομειού, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε στο σημείο για να συνδράμει στην κατάσβεση και όχι για να βάλει φωτιά.

Σύμφωνα όμως με μάρτυρες και φωτογραφικά ντοκουμέντα, η φωτιά ξέσπασε δύο με τρία λεπτά αφού ο 25χρονος έφυγε από το σημείο και ενώ προηγουμένως ήταν σκυμμένος. Από την άλλη, υπάρχουν και άτομα που καταθέτουν ότι τον είδαν να βοηθάει τους πυροσβέστες να σβήσουν την φωτιά.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν κριθεί προφυλακιστέοι ο 27χρονος και ο 19χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για τον εμπρησμό στη μεγάλη πυρκαγιά στα Συχαινά Πατρών.

Μετά τις απολογίες τους οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ η υπόθεση του 25χρονου εξετάζεται σήμερα.