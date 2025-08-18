Logo Image

Χαλκιδική: «Χειροπέδες» σε 18χρονο και 23χρονο για ναρκωτικά

Κοινωνία

Χαλκιδική: «Χειροπέδες» σε 18χρονο και 23χρονο για ναρκωτικά

Πηγή φωτ. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας

Ο 18χρονος νοίκιαζε διαμέρισμα στη δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» για τη διακίνηση ναρκωτικών

Δύο νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου για διακίνηση, κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκαν μέσα σε όχημα ένας 23χρονος οδηγός κι ένας 18χρονος συνοδηγός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 17,4 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα σε διαμέρισμα που νοίκιαζε ο 18χρονος στη δυτική Θεσσαλονίκη και το χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» για τη διακίνηση των ναρκωτικών όπου βρέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 960 γραμμαρίων, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

