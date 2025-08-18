Χαλκιδική: Στον ανακριτή οι 5 ανήλικοι που λήστεψαν και χτύπησαν 15χρονους

Στον ανακριτή απολογούνται οι 17χρονοι που συνελήφθησαν για ληστεία σε βάρος δύο 15χρονων στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής.

Το συμβάν έγινε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου 16 Αυγούστου, όταν οι πέντε (!) ανήλικοι επιτέθηκαν και λήστεψαν τα 15χρονα παιδιά.

Οι πέντε κατηγορούμενοι φέρονται να προσέγγισαν τους δύο 15χρονους στην παραλία της Νέας Ποτίδαιας και ζήτησαν το τσαντάκι του ενός. Όταν εκείνος αρνήθηκε, σύμφωνα με την δικογραφία, τον χτύπησαν με γροθιές και με κλωτσιές και του άρπαξαν το τσαντάκι.

Επίσης όταν ο δεύτερος 15χρονος προσπάθησε να υπερασπιστεί το φίλο του, φέρονται ότι χτύπησαν και εκείνον και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή αρπάζοντας το τσαντάκι που περιείχε ένα κινητό τηλέφωνο και 60 ευρώ. Ένας εκ των 15χρονων νοσηλεύεται τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ωστόσο είναι καλά στην υγεία του.

Ο ένας 17χρονος συνελήφθη αμέσως μετά την καταγγελία, ενώ οι άλλοι 4 εντοπίστηκαν από αστυνομικούς. Οι δύο από αυτούς πέταξαν το τσαντάκι μόλις είδαν το περιπολικό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Ωστόσο, όμως, στη συνέχεια υπέδειξαν το σημείο και αυτό βρέθηκε.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να υποστηρίξουν ότι πρόκειται για μια απερισκεψία που ήταν αποτέλεσμα ενός «παιδικού καβγά μεταξύ ανηλίκων» που είχε προηγηθεί.

Στο μεταξύ κατηγορούνται και οι γονείς των 17χρονων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι δυο μάλιστα εκ των πέντε ανηλίκων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για διάφορα αντικείμενα.