Στη Χίο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Ο παράδεισος που μας χάρισε ο Θεός μετατρέπεται σε κόλαση

Τις καμένες εκτάσεις της Χίου επισκέφτηκε, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στους κατοίκους και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για προστασία και αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.

«Με μεγάλη θλίψη επισκέπτομαι τα μέρη τα οποία επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά, από τις ανθρώπινες αμέλειες και αδιαφορίες. Βλέπουμε τα αποτελέσματα του ανθρώπινου λάθους, όταν ο παράδεισος που μας χάρισε ο Θεός μετατρέπεται σε κόλαση, γεμάτη φόβο και θλίψη», τόνισε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις περιοχές που επλήγησαν.

Ο Αρχιεπίσκοπος, σύμφωνα με το politischios.gr, τόνισε την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της περιοχής, επισημαίνοντας: «Πρέπει να βρούμε τρόπο πρώτον να προστατεύσουμε τη φύση μας, να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, να το αγαπήσουμε. Και δεύτερον, πρέπει να εργαστούμε όλοι, ώστε αυτό που άφησε πίσω η καταστροφή, εμείς να το διορθώσουμε, να μετατρέψουμε τον τόπο μας και πάλι σε παράδεισο».