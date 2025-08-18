Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 5χρονος που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης διακομίστηκε 5χρονο αγοράκι που υπέστη έγκαυμα στο δεξί του χέρι, ενώ βρισκόταν σε αναψυκτήριο στην περιοχή της Τούμπας, όπου φέρεται να ήρθε σε επαφή με ψυχαγωγικό παιχνίδι.

Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, σε αναψυκτήριο στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια, όταν το μικρό αγόρι ήρθε σε επαφή με ένα από αυτά με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στο χέρι.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας – Τριανδρίας συνέλαβαν δύο άνδρες, τον ιδιοκτήτη του αναψυκτηρίου και τον ιδιοκτήτη των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ηλικίας 43 και 58 ετών, αντίστοιχα, ενώ κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παίγνια και ένας φωτιστικός σωλήνας LED.

Με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ