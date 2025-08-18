Logo Image

Μεταναστευτικό: 165 μετανάστες έφτασαν το τελευταίο 24ωρο – 3 επιχειρήσεις σε Γαύδο και Καλαμάτα

Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, εντοπίστηκαν σε δύο διαδοχικά συμβάντα 58 και 68 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους

Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών διενεργήθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Το Λιμενικό Σώμα και το ΕΚΣΕΔ διέσωσαν συνολικά 165 άτομα.

Συγκεκριμένα, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο διαδοχικά συμβάντα 58 και 68 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους.

Στην πρώτη περίπτωση οι μετανάστες περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή πλωτού του Λιμενικού στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ στη δεύτερη η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή σκάφους του Λιμενικού και μέσου της δύναμης Frontex. Επιπλέον, χθες το βράδυ, περίπου 39 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας.

Και σε αυτή την περίπτωση η διάσωσή τους έγινε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συνδρομή πλωτού του Λιμενικού, και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.

