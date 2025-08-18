Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Το σκηνικό όλη την εβδομάδα

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, με παροδικές νεφώσεις και οι τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και τα ορεινά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις συνθήκες και τις θερμοκρασίες στις μεγάλες πόλεις της χώρας, ΕΔΩ.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί-βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελλόριζου δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Τρίτη 19-08-2025

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 20-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 21-08-2025

Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια το απόγευμα. Οι άνεμοι στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα υπόλοιπα βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 22-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά προβλέπονται νεφώσεις το πρωί με πιθανότητα τοπικών βροχών, αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο βόρειο Ιόνιο και βορειοδυτικό Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα υπόλοιπα βόρειοι 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.