Σε συλλήψεις και πρόστιμα προχώρησαν οι αρχές για φωτιές σε Αττική, Χαλκιδική και Φάρσαλα

Κοινωνία

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν - Σε δύο επιβλήθηκαν πρόστιμα

Σε συλλήψεις και πρόστιμα, για φωτιές στην ύπαιθρο, προχώρησαν, χθες και σήμερα, οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, σε Αττική, Χαλκιδική, και Φάρσαλα.

Η αστυνομία συνέλαβε εχθές δύο άνδρες, τον έναν για εμπρησμό σε χώρο κοντά σε άλσος με πεύκα στη περιοχή του δήμου Λυκόβρυσης – Πέυκης και τον άλλον για πρόκληση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής.

Σήμερα οι αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση στον δήμο Φαρσάλων στη Λάρισα και του επέβαλαν πρόστιμο 1.640,62 ευρώ. Επιπλέον επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.187 ευρώ σε άνδρα που έκαιγε ξερά χόρτα μέσα σε οικόπεδο στην ίδια περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

