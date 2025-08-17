Logo Image

Αιγάλεω: Νεκρή 65χρονη μετά από πυρκαγιά σε ισόγειο διπλοκατοικίας

Κοινωνία

Nick Paleologos / SOOC

Η φωτιά είχε σβηστεί από περίοικους πριν προλάβει να φτάσει η Πυροσβεστική

Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 65χρονη, μετά από πυρκαγιά σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά στο διαμέρισμα, αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχε σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.

Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

