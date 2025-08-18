Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Αυγούστου

Την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αρσενίου του Νέου του εν Πάρω τιμά σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος οι Μάρτυρες.

Ο Άγιος Λέων

Ο Άγιος Έρμος

Αρσένιος ο Νέος

Ο Όσιος Αρσένιος ο Νέος, κατά κόσμον Αλέξανδρος, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1827 εκάρη μοναχός στην Πάρο και αργότερα χειροτονήθηκε ιερομόναχος και εκάρη μεγαλόσχημος.

Διετέλεσε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους στην Πάρο και διακρίθηκε για την αγάπη του προς τους ασθενείς και την αφοσίωσή του στην εξομολόγηση.

Η μνήμη του τιμάται στις 31 Ιανουαρίου, ημέρα της κοίμησής του, και στις 18 Αυγούστου, ημέρα ανακομιδής των λειψάνων του.

Άγιοι Φλώρος και Λαύρος

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος ήταν δίδυμα αδέλφια από το Βυζάντιο και είχαν διδαχθεί το χριστιανισμό και την τέχνη του λιθοξόου από τους Αγίους Πρόκλο (ή Πάτροκλο σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο) και Μάξιμο.

Μετά το θάνατο των διδασκάλων τους, ο Φλώρος και ο Λαύρος αναχώρησαν στην Ιλλυρία και διάλεξαν σαν τόπο διαμονής τους την πόλη Ουλπιανά. Στην πόλη αυτή διέδιδαν το Ευαγγέλιο.

Εκεί υπήρχε και κάποιος Ιερέας ειδώλων ο Μερέντιος, του οποίου ο γιος Αθανάσιος ήταν τυφλός από το ένα μάτι. Καθώς οι γιατροί δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν, εκείνος πλησίασε τα δύο αδέλφια, τα οποία και τον θεράπευσαν με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Όταν αυτό έγινε γνωστό, συνελήφθησαν, υπεβλήθησαν σε φριχτά βασανιστήρια και εκτελέστηκαν. Τα λείψανα αυτών τα συνέλεξαν πιστοί Χριστιανοί και τα μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι: