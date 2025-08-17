Logo Image

«Πέπλο» καμένου αέρα πάνω από το Αιγαίο – Πού οφείλεται

Κοινωνία

Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά

«Η φωτιά στα Δαρδανέλια “πνίγει” με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως εξηγεί, η μυρωδιά αυτή, που είναι έντονη και στην Άνδρο, προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και «τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα.

Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 13 νεκρούς – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές – καθώς και δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα».

