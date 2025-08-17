Σύλληψη 21χρονου για ληστρική επίθεση σε βάρος φιλάθλων

Χειροπέδες σε 21χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Φέρεται να συμμετείχε σε ληστρική επίθεση σε βάρος δύο φιλάθλων, αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, σε περιοχή της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, καθώς και από τη συνδυαστική μελέτη στοιχείων της δικογραφίας, προέκυψε ότι ο συλληφθείς, μαζί με 2 συνεργούς του, εμπλέκεται στην επίθεση, κατά την οποία με γροθιές και κλωτσιές αφαίρεσαν από τον έναν φίλαθλο μπλούζα με διακριτικά αντίπαλης ομάδας, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, πρωινές ώρες χθες, Σάββατο, στο πλαίσιο της οποίας ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε τη στιγμή που εξερχόταν από την οικία του και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Σε έρευνες στην κατοικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, καθώς και σε όχημα, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς και διαφυγής, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, ρούχα και αντικείμενα με διακριτικά ομάδας, αυτοκόλλητα συνδέσμων, κινητό τηλέφωνο, καθώς και 2 κάρτες SIM.

Ο 21χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή.