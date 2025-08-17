Βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα – Πού χαλάει ο καιρός

Ενισχύεται η αστάθεια του καιρού στη χώρα τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου και υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και πρόσκαιρα ενισχυμένων ριπών ανέμων.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και την Τρίτη 19 Αυγούστου.