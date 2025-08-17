Πλεύρης: Καμία ανοχή στον «λαθρομετανάστη» που προσέβαλε τους Εύζωνες

«Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας», δηλώνει, σε ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης-εξύβρισης με δράστη έναν, κατά δήλωσή του 33χρονο Αφγανό.

Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.8.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του εν λόγω άνδρα, λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματός του.

Παράλληλα, με εντολή του υπουργού, στον φάκελο του συγκεκριμένου άνδρα διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του, ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης.

«Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», τονίζει ο κ. Πλεύρης.