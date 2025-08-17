Θεσσαλονίκη: Του έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπο

Μία 46χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, καθώς το πρωί του Δεκαπενταύγουστου έριξε καυστικό υγρό και πιο συγκεκριμένα χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών, η γυναίκα εντοπίστηκε και πλέον κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Συνελήφθη επίσης και 44χρονη για συνέργεια, καθώς φέρεται να είναι αυτή που προμήθευσε στην 46χρονη το υγρό.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το voria.gr, η 46χρονη ενοχλήθηκε από τον 38χρονο, ο οποίος έπινε μπίρες με την παρέα του και προκαλούσαν θόρυβο στη γειτονιά.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ