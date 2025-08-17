Χωρίς ζημιές από τις πυρκαγιές τα σχολεία σε Αχαΐα, Ήπειρο, Χίο

Στην άμεση καταγραφή της κατάστασης των σχολείων στις περιοχές που επλήγησαν απο πυρκαγιές προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, τους δήμους και τις περιφέρειες.

Παράλληλα με τη διαδικασία ελέγχου και αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών και ήδη από τις πρώτες ώρες, δόθηκε εντολή απο την ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ στις Περιφερειακές και Τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να πραγματοποιήσουν άμεση αυτοψία και να καταγράψουν με ακρίβεια τυχόν φθορές, ώστε να αρχίσουν, χωρίς καθυστέρηση, εργασίες αποκατάστασης.

Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν ζημιές, οι οποίες να απαιτούν επισκευές.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε σχετικά:

«Σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, κινηθήκαμε άμεσα για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και ξεκινήσαμε χωρίς καθυστέρηση τους απαραίτητους ελέγχους και αυτοψίες.

Τα σχολεία σε Αχαΐα, Ήπειρο και Χίο, ευτυχώς, δεν υπέστησαν ζημιές.

Συνεχίζουμε, βεβαίως, το μεγάλο πρόγραμμα λειτουργικών αναβαθμίσεων μέσω του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, ώστε τον Σεπτέμβριο να υποδεχθούμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας σε όσο το δυνατόν καλύτερα σχολεία από άποψη υποδομών και προσβασιμότητας».