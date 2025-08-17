Τζόκερ: Απόψε η κλήρωση για τα 28,5 εκατ. ευρώ

Αντίστροφη μέτρηση για το τεράστιο έπαθλο των 28,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ, το μεγαλύτερο στα χρονικά του τυχερού αυτού παιχνιδιού.

Το ποσό ρεκόρ έχει συγκεντρωθεί ύστερα από 45 συνεχόμενα τζακ ποτ, χωρίς να βρεθεί νικητής στην πρώτη κατηγορία.

Οι παίκτες μπορούν να διεκδικήσουν το ιστορικό αυτό ποσό της πρώτης κατηγορίας, καθώς και έπαθλα των 100.000 ευρώ, που μοιράζει το Τζόκερ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με δύο τρόπους: Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ, είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, για διαδικτυακή κατάθεση δελτίου.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι έως τις 21:30.

Ομαδικά δελτία

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

4 τυχερά 5άρια την Πέμπτη

Η κλήρωση του Τζόκερ την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου μπορεί να μην ανέδειξε μεγάλο νικητή, ανέδειξε, όμως, τέσσερις τυχερούς 5άρηδες που κέρδισαν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Τα τρία τυχερά δελτία είχαν κατατεθεί σε καταστήματα ΟΠΑΠ σε Χαλκίδα, Αλιβέρι και Θεσσαλονίκη, ενώ το τέταρτο μέσω διαδικτύου.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα