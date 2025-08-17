Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 17 Αυγούστου

Η πρώτη Κυριακή μετά την Κοίμηση της Θεοτόκου είναι αφιερωμένη στο θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου παιδιού, όπως καταγράφεται στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Ο Ιησούς συναντά έναν πατέρα απελπισμένο. Ο γιος του βασανίζεται από πνεύμα πονηρό που τον ρίχνει σε σπασμούς, τον παραλύει και κινδυνεύει να τον θανατώσει. Ο άνθρωπος αυτός είχε ήδη ζητήσει βοήθεια από τους μαθητές, αλλά εκείνοι δεν κατόρθωσαν να θεραπεύσουν το παιδί. Μέσα στην απόγνωσή του στρέφεται στον Χριστό, ικετεύοντας: «Εἰ δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθείς ἐφ᾿ ἡμᾶς». Η απάντηση του Ιησού μένει χαραγμένη στη μνήμη της Εκκλησίας: «Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι». Δηλαδή, όλα είναι δυνατά για εκείνον που πιστεύει.

Συγκλονισμένος ο πατέρας κραυγάζει με δάκρυα: «Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ». Αυτή η προσευχή εκφράζει την ανθρώπινη πάλη ανάμεσα στην πίστη και στην αμφιβολία, και ταυτόχρονα δείχνει την ταπείνωση και την ειλικρίνεια με την οποία πρέπει να πλησιάζει κανείς τον Θεό.

Ο Χριστός με λόγο εξουσίας διατάζει το ακάθαρτο πνεύμα να φύγει και το παιδί θεραπεύεται, σηκωνόμενο από το ίδιο το χέρι του Κυρίου. Το θαύμα αυτό, πέρα από τη σωτηρία ενός παιδιού, αποκαλύπτει τη δύναμη της θείας χάριτος και υπενθυμίζει ότι η αληθινή πνευματική μάχη δεν μπορεί να κερδηθεί χωρίς προσευχή και νηστεία, όπως εξηγεί στους μαθητές του. Έτσι, το περιστατικό αυτό δεν είναι μόνο ένα γεγονός του παρελθόντος, αλλά ένας διαρκής οδηγός για κάθε χριστιανό: να εμπιστεύεται τον Θεό, να καλλιεργεί την προσευχή, να ενισχύει την πίστη του και να βρίσκει στο πρόσωπο του Χριστού τον γιατρό ψυχής και σώματος.

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, στις 17 Αυγούστου τιμώνται:

Ο Άγιος Μύρων ο Μάρτυρας (Πολιούχος Αντικυθήρων)

Οι Άγιοι Παύλος και Ιουλιανή

Ο Άγιος Δημήτριος ο Οσιομάρτυρας ο Μοναχός από τη Σαμαρίνα της Πίνδου

Οι Άγιοι Στράτων, Φίλιππος, Ευτυχιανός και Κυπριανός οι Μάρτυρες

Η Παναγία Γουμένισσα

Η Σύναξη της Παναγίας της Πρέκλας στην Σκιάθο (κινητή γιορτή την πρώτη Κυριακή μετά τον Δεκαπενταύγουστο).

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα: