Πάτρα: Νέα εκδοχή για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά

Το ενδεχόμενο η καταστροφική πυρκαγιά στην Πάτρα να ξεκίνησε από κλαδιά δέντρου που ήρθαν σε επαφή με καλώδια της ΔΕΗ, φέρεται να εξετάζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο τηλεοπττικός σταθμός, η φωτιά ενδεχομένως προέκυψε από «δημιουργία βραχυκυκλώματος» και «σπινθηρισμούς» που στη προκάλεσαν την πυρκαγιά.
Ο δικαστικός πραγματογνώμονας που πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο φέρεται να καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή,
Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν κατάθεση κατοίκου της περιοχής, η οποία φέρεται να στηρίζει τα επιχειρήματα του 25χρονου που έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία που επικαλείται ο Alpha, ο νεαρός πλησίασε το χωράφι όταν είδε τους καπνούς, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό, σταθμό, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι την ώρα που οι φλόγες εξαπλώνονταν, φώναζαν στον 25χρονο να απομακρυνθεί άμεσα από το σημείο για να μην κινδυνεύσει.