Πάτρα: Νέα εκδοχή για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά

Το ενδεχόμενο η καταστροφική πυρκαγιά στην Πάτρα να ξεκίνησε από κλαδιά δέντρου που ήρθαν σε επαφή με καλώδια της ΔΕΗ, φέρεται να εξετάζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο τηλεοπττικός σταθμός, η φωτιά ενδεχομένως προέκυψε από «δημιουργία βραχυκυκλώματος» και «σπινθηρισμούς» που στη προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας που πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο φέρεται να καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή,

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν κατάθεση κατοίκου της περιοχής, η οποία φέρεται να στηρίζει τα επιχειρήματα του 25χρονου που έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα.