Λάρισα: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χωματερή στη Χάλκη – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό στο Μοσχοχώρι

Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χάλκης, σε παλιά χωματερή της περιοχής.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία επιχειρεί στο σημείο με οκτώ οχήματα και δεκαέξι πυροσβέστες. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά και χωρίς προβλήματα.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική

Η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου, αποκαταστάθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, έπειτα από προσωρινή εκτροπή της σε παράπλευρο δρόμο.

Η πυρκαγιά, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, εξαπλώθηκε γρήγορα προς τον παράδρομο της εθνικής οδού, με αποτέλεσμα οι πυκνοί καπνοί να καλύψουν μέρος του οδοστρώματος. Για λόγους ασφαλείας, κρίθηκε αναγκαία η εκτροπή της κυκλοφορίας προς την παλιά εθνική οδό, γεγονός που προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές οχημάτων στα διόδια του Μοσχοχωρίου.