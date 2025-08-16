Logo Image

Φωτιά τώρα σε Ηλεία και Αχαΐα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Κοινωνία

Nick Paleologos / SOOC

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα

Δύο φωτιές έχουν ξεσπάσει σε δασικές εκτάσεις στην Ηλεία και την Αχαΐα, με το 112 να ηχεί και να καλεί τους πολίτες σε ετοιμότητα.

Στην πρώτη περίπτωση, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στις περιοχές Βυτιναίικα και Ελαιώνας της Ηλείας. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βυτιναίικα και Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.


Όσον αφορά την περιοχή της Αχαΐας, η φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λιβάρτζι. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

