Φωτιά στην Πάτρα: Τη Δευτέρα η απολογία του 25χρονου που κατηγορείται για εμπρησμό στο Γηροκομείο

Για τη Δευτέρα 18 Αυγούστου πήρε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί, ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λόγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στο γραφείο του ανακριτή, και μετά από λίγη ώρα εξήλθε του δικαστικού μεγάρου και οδηγήθηκε εκ νέου στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών.

Ο 25χρονος κρατάει το στόμα του κλειστό καθώς φαίνεται να δηλώνει πως δεν αναγνωρίζει τους αστυνομικούς και τον εισαγγελέα. Υποστηρίζει ότι είναι αθώος και βρέθηκε στην περιοχή του Γηροκομείου για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς και όχι για να βάλει ο ίδιος φωτιά.

Σύμφωνα όμως με μάρτυρες και φωτογραφικά ντοκουμέντα, η φωτιά ξέσπασε δύο με τρία λεπτά αφού ο 25χρονος έφυγε από το σημείο και ενώ προηγουμένως ήταν σκυμμένος. Από την άλλη, υπάρχουν και άτομα που καταθέτουν ότι τον είδαν να βοηθάει τους πυροσβέστες να σβήσουν την φωτιά.

Αύριο απολογούνται οι συλληφθέντες για την φωτιά στα Συχαινά

Οι δύο άλλοι συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας, ο 19χρονος και ο 27χρονος δηλαδή, αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή την Κυριακή στις 11:00 το πρωί.

Ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του στους αστυνομικούς, αν και ισχυρίζεται πως ο φίλος του ήταν αυτός που μπήκε στο χωράφι και έβαλε την φωτιά, χωρίς όμως να εξηγήσει τον λόγο που το έκαναν. «Μαζί με τον 27χρονο κάναμε βόλτες στην περιοχή με το μηχανάκι. Δύο φορές μου ζήτησε να κατέβει και μέχρι να γυρίσω εγώ με το μηχανάκι είχε βάλει φωτιά», φέρεται να έχει πει.

Από την άλλη, ο 27χρονος επικαλείται κενά μνήμης λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο» φέρεται να έχει δηλώσει ο 27χρονος, ο οποίος υποστηρίζει πως ήταν σε μια πλατεία με τον 19χρονο συγκατηγορούμενό του, όπου έκαναν και χρήση χασίς.

Έρευνα για ανάμειξη τρίτου προσώπου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εκτιμούν ότι κάποιος ή κάποιοι τους προσέγγισαν έναντι κάποιου αντιτίμου προκειμένου να βάλουν τη φωτιά, γι’ αυτό και αναμένεται να ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστωθούν τυχόν επικοινωνίες που είχαν προηγηθεί.

Τους δύο συλληφθέντες ελέγχουν επίσης η Κρατική Ασφάλεια και η Αντιτρομοκρατική.