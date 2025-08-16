Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο – Δύο συλλήψεις

Ατύχημα με τέσσερα άτομα να εκσφενδονίζονται από παιχνίδι, σημειώθηκε σε λούνα παρκ χθες το βράδυ στη Ρόδο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν τα τέσσερα νεαρά άτομα που είχαν ανέβει στο παιχνίδι που λέγεται «ταψί», βρέθηκαν στο κενό, από μικρό ύψος, αφού έσπασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα στο οποίο φαίνεται να είχαν ακουμπήσει.

Οι νεαροί έπεσαν κάτω και από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν.

Για το περιστατικο συνελήφθη η ιδιοκτήτρια και ο χειριστής του παιχνιδιου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, αφού έδωσαν κατάθεση, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πεταλούδων και υπεύθυνο για την Επιχειρηματικότητα Νίκο Τσούλλο, που μίλησε στην ΕΡΤ, η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια σε ιδιόκτητο χώρο στην Κρεμαστή, την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, είχε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ως εκ τούτου είχε λάβει τη σχετική άδεια από τον Δήμο.

Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί αν θα επαναλειτουργήσει η επιχείρηση.