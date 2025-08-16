Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Σάββατο, 16 Αυγούστου

Δείτε εδώ αναλυτικά τα σημερινά πρωτοσέλιδα
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ακόμα νωρίτερα στη σύνταξη και με υψηλότερες αποδοχές!
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΟΣ της συμφοράς!
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΟΔΗΓΟΣ για φθηνά στεγαστικά δάνεια
ΕΣΤΙΑ: Στο περιθώριο της ιστορίας η Ευρώπη
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΦΥΓΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΦΤΩΧΑΙΝΕΙ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 17500 αιτήσεις για συντάξεις τον μήνα
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Εξοπλισμοί αντεργατικά μέτρα και καταστολή για την “προστασία” του κεφαλαίου…
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΥΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΚONTRA: ΕΣΒΗΣΕ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Στα χνάρια… του Καραμανλή