Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Σάββατο, 16 Αυγούστου

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ακόμα νωρίτερα στη σύνταξη και με υψηλότερες αποδοχές!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΟΣ της συμφοράς!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΟΔΗΓΟΣ για φθηνά στεγαστικά δάνεια

ΕΣΤΙΑ: Στο περιθώριο της ιστορίας η Ευρώπη

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΦΥΓΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΦΤΩΧΑΙΝΕΙ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 17500 αιτήσεις για συντάξεις τον μήνα

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Εξοπλισμοί αντεργατικά μέτρα και καταστολή για την “προστασία” του κεφαλαίου…

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΥΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΚONTRA: ΕΣΒΗΣΕ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Στα χνάρια… του Καραμανλή