Φωτιά στην Πάτρα: Κενά μνήμης επικαλείται ο 27χρονος – Έρευνα για ανάμειξη τρίτου προσώπου και δωροδοκία

Κενά μνήμης επειδή είχε καταναλώσει τσίπουρο επικαλέστηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας, αρνούμενος κάθε συμμετοχή σε όσα του αποδίδονται. Αντίθετα, ο 19χρονος που συνελήφθη μαζί του ομολόγησε την εμπλοκή του. Και οι δύο απολογούνται την Κυριακή ενώ σήμερα το μεσημέρι οδηγείται ενώπιον του ανακριτή ο 25χρονος που συνελήφθη για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Κενά μνήμης λόγω μέθης

«Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο» φέρεται να έχει δηλώσει ο 27χρονος, ο οποίος υποστηρίζει πως ήταν σε μια πλατεία με τον 19χρονο συγκατηγορούμενό του, όπου έκαναν και χρήση χασίς.

Ο 19χρονος πάντως ισχυρίζεται πως ο φίλος του ήταν αυτός που μπήκε στο χωράφι και έβαλε την φωτιά, χωρίς όμως να εξηγήσει τον λόγο που το έκαναν. «Μαζί με τον 27χρονο κάναμε βόλτες στην περιοχή με το μηχανάκι. Δύο φορές μου ζήτησε να κατέβει και μέχρι να γυρίσω εγώ με το μηχανάκι είχε βάλει φωτιά», φέρεται να έχει πει.

Έρευνα για ανάμειξη τρίτου προσώπου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εκτιμούν ότι κάποιος ή κάποιοι τους προσέγγισαν έναντι κάποιου αντιτίμου προκειμένου να βάλουν τη φωτιά, γι’ αυτό και αναμένεται να ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστωθούν τυχόν επικοινωνίες που είχαν προηγηθεί.

Τους δύο συλληφθέντες ελέγχουν επίσης η Κρατική Ασφάλεια και η Αντιτρομοκρατική.

Τι υποστηρίζει ο 25χρονος

Ο 25χρονος που συνελήφθη για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου κρατάει το στόμα του κλειστό καθώς φαίνεται να δηλώνει πως δεν αναγνωρίζει τους αστυνομικούς και τον εισαγγελέα. Αρκέστηκε μόνο να πει πως πήγε να σβήσει μία καύτρα στο χωράφι.

Σύμφωνα όμως με μάρτυρες και φωτογραφικά ντοκουμέντα, η φωτιά ξέσπασε δύο με τρία λεπτά αφού ο 25χρονος έφυγε από το σημείο και ενώ προηγουμένως ήταν σκυμμένος. Από την άλλη, υπάρχουν και άτομα που καταθέτουν ότι τον είδαν να βοηθάει τους πυροσβέστες να σβήσουν την φωτιά.

Ο 25χρονος θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή σήμερα το μεσημέρι στις 12:00 προκειμένου να απολογηθεί για όσα κατηγορείται.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο αναμένεται να συγκεντρωθούν και σήμερα συγγενείς και φίλοι του προκειμένου να τον στηρίξουν, όπως είδαμε να γίνεται και κατά την μεταγωγή του για τον εισαγγελέα ενώ