Αιγάλεω: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο επιχείρησης ανακυκλώσιμων υλικών στο Αιγάλεω Αττικής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 07:50 υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αν και αρχικά υπήρξε μεγάλη ανησυχία, η γρήγορη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει καταφέρει να θέσει υπό μερικό έλεγχο την πυρκαγιά προτου επεκταθεί στους γύρω χώρους.

Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.