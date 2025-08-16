Θεσσαλονίκη: Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε διάστημα λίγων ωρών σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Θεσσαλίκης, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους ένας 22χρονος και ένας 67χρονος.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οδηγός αυτοκινήτου που κινείτο στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς ανατολικά, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε αρχικά πάνω σε ένα ΚΑΦΑΟ και στη συνεχεία πάνω σε μια περίφραξη ενός ιδιωτικού σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα νεαρής πολύ νεαρής, ηλικίας περίπου 20 ετών.

Επιτόπου έσπευσε η Πυροσβεστική που χρειάστηκε να κόψει την οροφή του αυτοκινήτου για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον οδηγό, ο οποίος δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τα άλλα δύο επίσης νεαρά παιδιά διακομίστηκαν με ασθενοφόρο τραυματισμένα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Στην δεύτερη περίπτωση, το τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, στο 21ο χιλιόμετρο.

Στο συγκεκριμένο σημείο και στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, ο 67χρονος οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, «καρφώθηκε» σε διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ.

Αποτέλεσμα της εκτροπής και της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 67χρονος.