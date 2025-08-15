Ρέθυμνο: 53χρονος «έστηνε» περιπολίες για εντοπισμό εμπρηστών

Κατηγορούμενος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις που αφορούν σε όπλα, συνελήφθη χθες 53χρονος, 53χρονος στο Ρέθυμνο.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, όταν οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο εξακρίβωσης πληροφοριών, διαπίστωσαν πως ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι έχει συγκροτήσει ομάδα και πραγματοποιεί περιπολίες για εντοπισμό εμπρηστών. Παράλληλα ο ίδιος διέσπειρε ψευδείς ειδήσεις προκαλώντας και διεγείροντας τους πολίτες σε διάπραξη αδικημάτων που εκθέτουν σε κίνδυνο την δημόσια τάξη.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και σχηματίσθηκε σε βάρος του η σχετική δικογραφία. Επίσης στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.