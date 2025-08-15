Φωτιά τώρα στον ΧΥΤΑ Νάξου και στον Νέστο

Φωτιά ξέσπασε, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στον ΧΥΤΑ της Νάξου, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρα του Δήμου, καθώς και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Νάξου.

Η φωτιά ενέχει κινδύνους εξάπλωσης λόγω και των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

Στον Νέστο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Αυγούστου σε περιοχή του Δήμου Νέστου με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στο Αγίασμα και την Κεραμωτή.

Στην φωτιά στον Δήμο Νέστου επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 υδροφόρο οχήματα και ένα εναέριο μέσο.

Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι.