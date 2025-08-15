Logo Image

Φωτιά τώρα στον ΧΥΤΑ Νάξου και στον Νέστο

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στον ΧΥΤΑ Νάξου και στον Νέστο

Φωτιά στον ΧΥΤΑ Νάξου. ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: cyclades24.gr

Φωτιά ξέσπασε, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στον ΧΥΤΑ της Νάξου, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές δυνάμεις. Στο σημείο  έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρα του Δήμου, καθώς και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Νάξου.

Η φωτιά ενέχει κινδύνους εξάπλωσης λόγω και των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

Στον Νέστο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Αυγούστου σε περιοχή του Δήμου Νέστου με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στο Αγίασμα και την Κεραμωτή.

Στην φωτιά στον Δήμο Νέστου επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 υδροφόρο οχήματα και ένα εναέριο μέσο.

Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube