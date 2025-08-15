Δεκαπενταύγουστος: Η «απαγορευμένη» Παναγιά η Καταφυγιώτισσα – Γιατί «σφραγίστηκε» το εκκλησάκι

Δεκαπενταύγουστος. «Το Πάσχα του καλοκαιριού» και ημέρα λατρείας της Παναγιάς. Και μπορεί το επίκεντρο των εκδηλώσεων να είναι η Παναγία της Τήνου και η Παναγία Σουμελά, όμως, σε κάθε γωνιά της χώρας υπάρχει και μια ξεχωριστή Παναγιά.

Ένα από τα εκατοντάδες εκκλησάκια είναι και αυτό της Παναγιάς Καταφυγιώτισσας. Βρίσκεται στον όρμο Καταφυγή, στον οικισμό «Αίολος» της Παλαιά Φώκαιας. Το 2004 ανατέθηκε στον Δημήτρη Μυταρά η αγιογράφηση του ναού. Και αυτό υπήρξε «πρόβλημα»

Ο γνωστός ζωγράφος δεν ακολούθησε τα παραδοσιακά πρότυπα αγιογράφησης. Στις παραστάσεις του δεν υπάρχουν άγιοι, παρά μόνο ζωγραφισμένες μορφές που ίπτανται, άλλοτε με φτερά και άλλοτε χωρίς, ανάμεσα σε πουλιά και φυτά. Δεξιά και αριστερά από το τέμπλο στέκονται χωρίς αυστηρότητα οι μόνες δύο εικόνες: του Χριστού και της Παναγίας, αντίστοιχα, αγκαλιασμένοι και οι δύο από φτερωτές ανθρώπινες μορφές.

Ο Μυταράς έχει αναφέρει ότι αυτή ήταν η «δέησή» του και πως με αυτόν τον τρόπο «έβλεπε τον ουρανό».

«Τερατογράφημα»

Αυτή η εικονογράφηση, που δεν θυμίζει σε τίποτα τις αυστηρές βυζαντινές αγιογραφίες, είναι και η πραγματική αιτία πίσω από την απόφαση της Μητρόπολης να απαγορεύσει στο εξής λειτουργίες και μυστήρια στο εσωτερικό του ναού.

«Όπως το έχουν κάνει, δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι, με αυτό το τερατογράφημα», είπε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, το 2024, οπότε και «σφραγίστηκε» το εκκλησάκι.

«Το εκκλησάκι αυτό είναι μια προσευχή που πάντα χρωστούσα. Όταν σταθείς εκεί θα αισθανθείς την επαφή του Θεού καθώς φυσούν οι άνεμοι. Όταν προσφέρθηκα να εικονογραφήσω το εκκλησάκι είπα ότι δεν θέλω χρήματα, όχι για να πάω στον Παράδεισο, αλλά για να μη μου επιβάλλουν οι άλλοι τις απόψεις τους», είχε πει ο ίδιος.

Η αντίστροφη μέτρηση

Η αντίστροφη μέτρηση για την αναίρεση της άδειας λειτουργίας ξεκίνησε όταν ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου εντόπισε ιερέα, που όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, είχε αποσχηματιστεί από την Εκκλησία λόγω διαζυγίου και ιερουργούσε με το Παλαιό Ημερολόγιο.