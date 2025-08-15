Logo Image

Φωτιά τώρα στην Πελεή Αργολίδας – Στην μάχη και εναέρια μέσα

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στην Πελεή Αργολίδας – Στην μάχη και εναέρια μέσα

Φωτογραφία αρχείου/ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην Πελεή Αργολίδας.

Στην περιοχή επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube