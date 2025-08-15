Logo Image

Ο ουκρανικός στρατός στέλνει μηνύματα ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση ηττημένος

Κοινωνία

Carl Court/Pool via REUTERS

Οι αναφορές ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη βύθισαν ρωσικό φορτηγό πλοίο που μετέφερε εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εκρηκτικά από το Ιράν λίγες ώρες πριν από τις συνομιλίες της Αλάσκας είναι εξαιρετικά σημαντικές για το Κίεβο.

Οι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα τις δει ως ένδειξη ότι ο ουκρανικός στρατός δεν είναι σε καμία περίπτωση ξοφλημένος – παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς που ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα προβάλει αναμφίβολα στην Αλάσκα.

Όλες οι εξελίξεις για την συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στο liveblog του naftemporiki.gr

