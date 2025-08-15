Ο ουκρανικός στρατός στέλνει μηνύματα ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση ηττημένος

Οι αναφορές ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη βύθισαν ρωσικό φορτηγό πλοίο που μετέφερε εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εκρηκτικά από το Ιράν λίγες ώρες πριν από τις συνομιλίες της Αλάσκας είναι εξαιρετικά σημαντικές για το Κίεβο.

Οι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα τις δει ως ένδειξη ότι ο ουκρανικός στρατός δεν είναι σε καμία περίπτωση ξοφλημένος – παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς που ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα προβάλει αναμφίβολα στην Αλάσκα.

