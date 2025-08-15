Σε ποιες περιοχές είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της χώρας το Σάββατο, 16 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για το Σάββατο στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι εξής περιοχές:

Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία

Έβρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Χαλκιδική & Άγιον Όρος

Π.Ε. Ρόδου, Κάρπαθος, Κάσος, Θάσος, Σαμοθράκη, Σποράδες, Σκύρος, Λήμνος, Λέσβος

Ηράκλειο, Λασίθι

περιοχές Φθιώτιδας και Αχαΐας

Επίσης, υψηλός είναι ο κίνδυνος στην κατηγορία κινδύνου 3 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα & σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.