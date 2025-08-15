Logo Image

Σε ποιες περιοχές είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο

Κοινωνία

Σε ποιες περιοχές είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο

Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR/EUROKINISSI)

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της χώρας το Σάββατο, 16 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για το Σάββατο στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι εξής περιοχές:

  • Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία
  • Έβρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Χαλκιδική & Άγιον Όρος
  • Π.Ε. Ρόδου, Κάρπαθος, Κάσος, Θάσος, Σαμοθράκη, Σποράδες, Σκύρος, Λήμνος, Λέσβος
  • Ηράκλειο, Λασίθι
  • περιοχές Φθιώτιδας και Αχαΐας

Επίσης, υψηλός είναι ο κίνδυνος στην κατηγορία κινδύνου 3 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα & σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube