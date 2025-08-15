Logo Image

«Η πρόσφυξ Παναγία» – Το ιστορικό άρθρο του Κτενίδη για την Παναγία Σουμελά

Κοινωνία

«Η πρόσφυξ Παναγία» – Το ιστορικό άρθρο του Κτενίδη για την Παναγία Σουμελά

Φωτ.: panagiasoumela.gr

Με αυτό το κείμενο, το μακρινό 1950, ο Φίλων Κτενίδης έβαζε το πρώτο λιθαράκι για την Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

Δεκάδες χιλιάδων Ποντίων ζουν στην Ελλάδα, που κάποτε, πριν ν’ αφήσουν τον τόπο τους, είχαν προσκυνήση την Μεγαλόχαρη, την «Παναγίαν τη Σουμελά».

Εκατοντάδες χιλιάδων είναι οι Πόντιοι, που πιστοί στους θρύλους και τας παραδόσεις της ιδιαιτέρας των πατρίδος, θα υπεβάλλοντο σε οποιανδήποτε ταλαιπωρίαν και θυσίαν, για να μπορέσουν να πάνε να προσκυνήσουν την θαυματουργό τους Παναγία, την Παναγία της Σουμελά, που την είχαν ως σύμβολο Θρησκείας και Έθνους μαζύ.

Αλλά και πολλές χιλιάδες Ελλήνων θα έτρεχαν να επικαλεσθούν την χάρη και την βοήθειά Της αν ήξεραν πού θα μπορούσαν να την προσκυνήσουν.

Διαβάστε όλο το ιστορικό άρθρο στο Pontos News 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube