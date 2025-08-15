«Η πρόσφυξ Παναγία» – Το ιστορικό άρθρο του Κτενίδη για την Παναγία Σουμελά

Δεκάδες χιλιάδων Ποντίων ζουν στην Ελλάδα, που κάποτε, πριν ν’ αφήσουν τον τόπο τους, είχαν προσκυνήση την Μεγαλόχαρη, την «Παναγίαν τη Σουμελά».

Εκατοντάδες χιλιάδων είναι οι Πόντιοι, που πιστοί στους θρύλους και τας παραδόσεις της ιδιαιτέρας των πατρίδος, θα υπεβάλλοντο σε οποιανδήποτε ταλαιπωρίαν και θυσίαν, για να μπορέσουν να πάνε να προσκυνήσουν την θαυματουργό τους Παναγία, την Παναγία της Σουμελά, που την είχαν ως σύμβολο Θρησκείας και Έθνους μαζύ.

Αλλά και πολλές χιλιάδες Ελλήνων θα έτρεχαν να επικαλεσθούν την χάρη και την βοήθειά Της αν ήξεραν πού θα μπορούσαν να την προσκυνήσουν.

