Πάτρα: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Συχαινά

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Στην περιοχή πνέουν ασθενείς άνεμοι.

Πάντως, καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν συνεχώς ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με τα πεζοπόρα τμήματα, με σκοπό να αντιμετωπίζουν τις όποιες αναζωπυρώσεις από μικρές εστίες φωτιάς.

Η μεγαλύτερη αναζωπύρωση σημειώθηκε αργά το απόγεμα της Πέμπτης σε μία χαράδρα στην περιοχή του Μπάλα, αλλά ελέγχθηκε άμεσα από τα εναέρια και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης.

Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο ξεκίνησε τις ρίψεις νερού, για την διαβροχή καμένων εκτάσεων όπου θα μπορούσαν να εκδηλωθούν αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, είναι σε ετοιμότητα μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που αποτελούνται από 256 πυροσβέστες με 11 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.

