15 Αυγούστου: Ποια σούπερ μάρκετ, καταστήματα είναι ανοιχτά σήμερα

Yποχρεωτική αργία για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι η 15η Αυγούστου, κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες και η πλειονότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων παραμένουν κλειστές.

Κλειστά είναι όλα τα εμπορικά καταστήματα, τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα, ενώ δεν λειτουργούν ούτε οι λαϊκές αγορές που θα πραγματοποιούνταν την Παρασκευή. Η λειτουργία τους επανέρχεται κανονικά από το Σάββατο.

Εξαιρέσεις: Τι μένει ανοιχτό

Κατά την αργία, λειτουργούν μόνο επιχειρήσεις που επιτρέπεται να είναι ανοιχτές και τις Κυριακές:

Ζαχαροπλαστεία

Φούρνοι

Ορισμένα μίνι μάρκετ

Χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας

Σούπερ μάρκετ που θα εξυπηρετήσουν σήμερα

Παρότι οι μεγάλες αλυσίδες παραμένουν κλειστές, ορισμένα σούπερ μάρκετ λειτουργούν κανονικά ή με ειδικό ωράριο:

Shop&Go του ΑΒ Βασιλόπουλου

OK Market

Επιλεγμένα καταστήματα Lidl (ανάλογα με την περιοχή – οι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν στην επίσημη σελίδα της εταιρείας ποια είναι ανοιχτά και τις ώρες λειτουργίας τους)

Ποια παραμένουν κλειστά

Κλειστές θα είναι σήμερα οι περισσότερες γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως:

Σκλαβενίτης

ΑΒ Βασιλόπουλος (εκτός Shop&Go)

My Market

Market In

Γαλαξίας

Κρητικός

Συνοπτικός οδηγός για τον Δεκαπενταύγουστο

Ανοιχτά: Μίνι μάρκετ, καταστήματα Shop&Go, OK Market, επιλεγμένα Lidl, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, χώροι εστίασης

Κλειστά: Δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, εμπορικά καταστήματα, λαϊκές αγορές, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ