Χιλιάδες προσκυνητές στο νησί της Παναγίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα όπως κάθε χρόνο εορτάζεται σε κάθε γωνιά της χώρας η Κοίμηση της Θεοτόκου. Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στο νησί της Μεγαλόχαρης, την Τήνο, όπου γίνεται το μεγαλύτερο προσκύνημα.

Σημαιοστόλιστος ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας υποδέχεται τους πιστούς από κάθε γωνιά της Ελλάδος και το εξωτερικό που έχουν φτιάσει στο νησί ταπεινοί προσκυνητές στη χάρη της Παναγίας. Το νησί έχει πλημμυρίσει από κόσμο και η πληρότητα στα καταλύματα έχει φτάσει στο 100%. Πολλοί προσκυνητές, άτομα κάθε ηλικίας, ανεβαίνουν γονυπετείς τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης εκπληρώνοντας κάποιο τάμα που είχαν.

Μόλις περάσει κανείς την πύλη του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας, ακόμη κι αν έχει έρθει όχι από θρησκευτική πίστη αλλά από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μη νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου και τη δύναμή του παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών.

Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του αντιτορπιλικού «Έλλη»

Φόρος τιμής στην Παναγία και στην «Έλλη», καθώς συμπληρώνονται ογδόντα πέντε χρόνια από τον τορπιλισμό του καταδρομικού από ιταλικό υποβρύχιο. Τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, έγινε κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο της Έλλης, αλλά και προσκλητήριο νεκρών. Η ατμόσφαιρα ήταν καθόλα συγκινητική.

Στον εορτασμό της Μεγαλόχαρης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας που εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις στην Τήνο, θα ρίξει δάφνινο στεφάνι στον υγρό της τάφο, ενώ σύσσωμος ο κόσμος θα μετέχει στη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας.