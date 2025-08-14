Logo Image

Η Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο γιορτάζει – Πλήθος κόσμου στο ιερό προσκύνημα

O ναός της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο, παραμονή Δεκαπενταύγουστου (φωτ.: Πόπη Παπαγεωργίου)

Πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Εσπερινός

Με τον πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Εσπερινό ξεκίνησαν στην Παναγία Σουμελά οι εκδηλώσεις για τη θεομητορική γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου. Πλήθος κόσμου συρρέει στο Βέρμιο, στο ιερό προσκύνημα, για να τιμήσει τη χάρη Της.

Ιδιαιτέρως πολλοί, για μια ακόμα χρονιά, οι Πόντιοι και οι Πόντιες, πολλοί και πολλές με τα παιδιά τους· η Σουμελά άλλωστε είναι η συνέχεια με την ιστορική πατρίδα – η φετινή είναι η 1.613η πανήγυρις.

Στον Εσπερινό χοροστάτησαν οι μητροπολίτες Βεροίας, Ρεθύμνης, Νεαπόλεως και Καβάλας, ενώ το παρών έδωσε και εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείο.

