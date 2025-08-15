Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν

Σήμερα, Πέμπτη 15 Αυγούστου 2025, η Εκκλησία τιμά μία από τις μεγαλύτερες ημέρες της Ορθοδοξίας: την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Πρόκειται για δεσποτοθεομητορική εορτή, η οποία συνδυάζει στοιχεία χαρμολύπης, καθώς τιμάται η μετάσταση της Παναγίας «εκ του κόσμου προς τον Υιόν και Θεόν της».

Η γιορτή αυτή, γνωστή και ως Δεκαπενταύγουστος ή «Πάσχα του καλοκαιριού», εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε όλη την Ελλάδα, με επίκεντρο μεγάλα προσκυνήματα όπως η Παναγία της Τήνου, η Παναγία Σουμελά, η Παναγία Εκατονταπυλιανή και η Παναγία της Παροικιάς.

Κοίμηση της Θεοτόκου

Η Εκκλησία τιμά τη μετάσταση της Παναγίας «εκ του κόσμου προς τον Υιόν και Θεόν της», δηλαδή την κοίμησή της και την ανάληψη του σώματός της στον ουρανό.

Η παράδοση αναφέρει ότι, λίγο πριν από την εκδημία της, η Παναγία πληροφορήθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το επερχόμενο τέλος της. Συγκέντρωσε τους Αποστόλους – που, με θαυματουργικό τρόπο, έφτασαν από όλα τα μέρη της οικουμένης – και, αφού τους αποχαιρέτησε, παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού της. Ο τάφος της βρέθηκε τρεις ημέρες αργότερα κενός, σημάδι της θείας μεταστάσεώς της.

Η γιορτή της Κοιμήσεως συνδυάζει στοιχεία χαρμολύπης: λύπη για την «εκδημία» της Θεοτόκου, αλλά και χαρά για την ένδοξη μετάστασή της. Στην ορθόδοξη παράδοση, ο Αύγουστος θεωρείται μήνας αφιερωμένος στην Παναγία, με τον δεκαπενθήμερο νηστεία που προηγείται της εορτής, κατά την οποία τελούνται καθημερινά οι παρακλητικοί κανόνες στους ναούς.

Σε όλη την Ελλάδα, ο Δεκαπενταύγουστος γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Μεγάλα προσκυνήματα, όπως η Παναγία της Τήνου, η Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, η Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και η Παναγία της Παροικιάς, συγκεντρώνουν πλήθη πιστών. Σε πολλά νησιά και χωριά διοργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια, που συνδυάζουν τη θρησκευτική κατάνυξη με τη χαρά της κοινής γιορτής.

Ο Δεκαπενταύγουστος αποκαλείται και «Πάσχα του καλοκαιριού», υπογραμμίζοντας τον πανηγυρικό χαρακτήρα της ημέρας και την πνευματική της σημασία ως κορυφαίας εορτής της Ορθοδοξίας.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή: