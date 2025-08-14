Logo Image

Φωτιά στη Χίο: Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Εστάλη 112 στην περιοχή Καμπιά για εκκένωση

Κοινωνία

(ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI)

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις κατάσβεσης λόγω αναζωπυρώσεων

Συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην περιοχή βόρεια της Σπαρτούντας, μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιών.

Μάλιστα, πριν λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 το αναφέρει το εξής: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας.Αν βρίσκεστε στην περιοχή Καμπιά Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα».

