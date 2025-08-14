Χίος: Συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστική με τις συχνές αναζωπυρώσεις – Ήπιες οι καιρικές συνθήκες

Συνεχίζονται οι προσπάθειες πυρόσβεσης στη Χίο, στη δασική περιοχή που φλέγεται βόρεια της Σπαρτούντας, ανάμεσα στους οικισμούς Λεπτόποδα και Καμπιά.

Στο όρος Κούρβουλος βρίσκονται επί τόπου επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ομάδες εθελοντών, ωστόσο η εναέρια συνδρομή είναι περιορισμένη — με ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις μόνο κατά διαστήματα. Παράλληλα, στο δεύτερο μέτωπο, πάνω από την Παρπαριά, σημειώθηκε παρέμβαση από εναέρια μέσα, με στόχο τη φωτιά που απειλεί την περιοχή της Παναγίας Παγούσαινας.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν έως τώρα ήπιες, με ανέμους που κυμαίνονται από 0 έως 2 μποφόρ. Ωστόσο, η κατάσταση δυσχεραίνεται από τις συχνές αναζωπυρώσεις που σημειώνονται μεταξύ των χωριών Κηπουριές, Φυτά και Σπαρτούντας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Χαλάνδρων και Κεράμου.

Η Δασική Υπηρεσία έχει ξεκινήσει παρεμβάσεις καθαρισμού και διάνοιξης δρόμων, ειδικότερα στον οδικό άξονα που ενώνει τη Σπαρτούντα με τα Καμπιά, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Μάμα.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για αποζημιώσεις των καλλιεργειών που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά μπορούν να υποβληθούν έως και τις 27 Αυγούστου.

Τέλος, στα Ψαρά αποκαταστάθηκε από το πρωί η ηλεκτροδότηση με τη χρήση γεννητριών. Αντίθετα, η δημοτική ενότητα Αμανής παραμένει χωρίς νερό και ρεύμα από το απόγευμα της Τρίτης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ