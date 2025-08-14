Logo Image

Σύλληψη υπαλλήλου ελεγκτικής Αρχής του Δημοσίου για χρηματισμό

Κοινωνία

Σύλληψη υπαλλήλου ελεγκτικής Αρχής του Δημοσίου για χρηματισμό

Ζήτησε 4.000 ευρώ και κινητό τηλέφωνο για να μειώσει επιβληθέν πρόστιμο σε ιδιώτη

Για χρηματισμό συνελήφθη υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής του Δημοσίου, από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, απογευματινές ώρες της Τρίτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την παραλαβή προσημειωμένου χρηματικού ποσού 4.000 ευρώ, καθώς και κινητού τηλεφώνου, τα οποία είχε απαιτήσει, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, προκειμένου να μειώσει επιβληθέν πρόστιμο σε ιδιώτη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής, καθώς και παράβαση καθήκοντος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα τόσο στα Σώματα Ασφαλείας, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν ανάλογα περιστατικά τηλεφωνικά στα 210-8779700 και 10301 (όλο το 24ωρο με αστική χρέωση) ή στα 2314402640 και 2314402600 (για τη Βόρεια Ελλάδα) ή μέσω e-mail. Δείτε εδώ αναλυτικά.

