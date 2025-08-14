Logo Image

Ολυμπία Οδός: Σε κυκλοφορία η Περιμετρική Πατρών μετά την πυρκαγιά

Κοινωνία

Ολυμπία Οδός: Σε κυκλοφορία η Περιμετρική Πατρών μετά την πυρκαγιά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Τι ισχύει προσωρινά

Σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, από τις 18:00, παραδίδεται με ασφάλεια στην κυκλοφορία η Περιμετρική Πατρών, η οποία τις τελευταίες 48 ώρες βρέθηκε και αυτή στο επίκεντρο της πυρκαγιάς και υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Προς το παρόν ισχύουν ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του εξοπλισμού που επλήγη.

Συγκεκριμένα:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας

  • Η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 206+100 έως την Χ.Θ. 211+700.
  • Έχει τεθεί όριο ταχύτητας 60 χλμ./ώρα.
  • Υπάρχει αυξημένη αστυνόμευση και παρουσία δυνάμεων Πυροσβεστικής και συνεργείων αποκατάστασης.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

  • Μειώστε ταχύτητα πριν εισέλθετε στην περιοχή.
  • Διατηρείτε ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.
  • Κλείστε παράθυρα και χρησιμοποιήστε την εσωτερική ανακύκλωση αέρα για αποφυγή εισπνοής καπνού ή σκόνης.
  • Ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες της Τροχαίας και τις ενδείξεις της σήμανσης.
  • Αποφύγετε κάθε χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου μέσου που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από την οδήγηση.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί το προσωπικό του λειτουργού που κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες, καθώς και όσους συνέβαλαν (Πυροσβεστική, Αστυνομία) για να περιοριστούν οι συνέπειες και να επαναλειτουργήσει ο δρόμος.

Ευχαριστεί επίσης τους οδηγούς για την κατανόηση και παρακαλεί να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν υπομονή και αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube